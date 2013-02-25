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Sukhanov

Помогите Запустить Иип От Принтеров (Эпсон)

By Sukhanov, in Импульсные источники питания, инверторы

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Sukhanov    1992

Sukhanov
Posted

Доброго времени.

После утилизации принтеров (800-900 эпсоны ), на руках осталось штуки три ИИП.

Хотелось бы запустить их в дело.

Данные импульсники ни разу не ковырял, схемы нет, ....

Как правильно их запустить??

БП рабочие, конденсаторы - в порядке.

Номинальная потребляемая мощность девайса, куда планирую встроить сей ИИП не более 30Вт режим работы не постоянный нужные напряжения примерно как и в принтере, .

С уважением, Сергей.

Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-).

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Falconist    6864

Falconist
Posted

А чо их запускать-то? Включить, дав на выходе какую-то нагрузку да и посмотреть, что будет.

Я как-то игрался с двумя подобными платками. В одной даже сделал регулируемое выходное напряжение (путем закорачивания части стабилитронов в цепочке ОС). Хотел применить для питания мини-дрели. Не пошел, т.к. оказалась мала мощность при запуске и возрастании нагрузки на валу. Напряжение регулировалось, как и было задумано. Правда, транзистор сильно грелся.

Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!

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Deleted    394

Deleted
Posted (edited)

Вилку в розетку и все дела....

Ты бы хоть фото выложил...какие там ИИП...есть ведь наружные....

у Епсонов наружние БП?? никогда не видел.... у НР да есть +15 +30 (+16 +32) или у более поздних одно напряжение +32 у Санон было.. +13,5 В. у Епсона никогда не видел внешних БП....

ну если только еще последние субмалиционные минипринтеры у них внешний БП на +24 вольта.... Санон и Сони

Edited by Макарчик

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Falconist    6864

Falconist
Posted

Внутренние, внутренние. Основное напряжение порядка +24...27 В, из него отдельным импульсным понижающим стабилизатором делается +5 В.

Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!

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Falconist    6864

Falconist
Posted

Всё он знает. Ещё больше нас. Придуривается :buba: .

Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!

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Sukhanov    1992

Sukhanov
Posted (edited)

Фото будет завтра (нет под рукой цифромыльницы)

Блоки питания достались уже снятыми из корпусов принтеров, с остатками отрезаных шлейфов...

С уважением, Сергей.

ЗЫ

Всё он знает. Ещё больше нас. ...
:heat:Алексей, шьюсь по текущей работ, разбираться до тонкостей данного ИИП - реально некогда. а исходные параметры данного БП - подходящие....
...Вилку в розетку и все дела....
Честно говоря, уже отвык от дурной привычки - Сначала втыкаем, а потом репу чешем и доки ищем на сгоревшее оборудование.

Типа доки и инфа вперёд...!

ЗЫЫ если есть целевые ссылки (чтобы не читать всё "от корки до корки") буду премного благодарен ("по быстрому", интересующую информацию - не нашёл).

Edited by Sukhanov

Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-).

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KRAB    6037

KRAB
Posted

"...Хотелось бы запустить их в дело.

Данные импульсники ни разу не ковырял, схемы нет, ...." - вечером в личку "маякни" - скину что есть по ним.

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Sukhanov    1992

Sukhanov
Posted

Вот фотки плат питания:

С уважением, Сергей.

post-54441-0-34380100-1361807145_thumb.jpg

post-54441-0-74143500-1361807164_thumb.jpg

Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-).

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Deleted    394

Deleted
Posted

ну втыкай в 220 и измеряй... от первого(цветного) провода..

1,2 - плюс 24 вольта

3, 6,7 - общий

8 - плюс 5 вольт

ну а 4 и 5 один спящий режим , другой .... вообщем надо мерить))))

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Sukhanov    1992

Sukhanov
Posted (edited)

Доброго времени.

Наконец дошли руки до отложеных БП.

Снятие со сна 5-й контакт через 100Ом на землю, +5 через те-же 100Ом - постановка в спящий режим. вобщем довольно просто реализуемая коммутация...

На указанных на фото ИИП:

1,2конт +42В. при 0.6А, 8конт +5В.при 0.5А...

Весьма приемлемо!!

В тесте погонял штатный движок .... 3-х мм-й лист алюминия сверлом на 3мм - как нож в масло!!

Весьма доволен!!

Оставшийся БП пущу на очередную микродрельку, с регулировкой мощности от крутящего момента.

Всем откликнувшимся - премного благодарен!!! :thank_you2:

С уважением, Сергей.

Edited by Sukhanov
  • Upvote 1

Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-).

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Anatol 49    4

Anatol 49
Posted

На HP C6409-60014 18V 1.1A у вас есть схема?  Надо его запустить.  Включил  нагрузку  две лампы последовательно автомобильные 12х3 Вт. ВКЛ - На силовом конденсаторе +315-320 есть ,  на выходе ноль.  

P1140050.JPG

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nvju1967    135

nvju1967
Posted

А перевернуть фото.

Был блок питания от Canon. Там было два напряжения +5В и +24В. На +5В вешаешь нагрузку, только тогда и появлялось +24В.

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SCHAMAN    163

SCHAMAN
Posted

Тут явно ОДНО напряжение ... для начала просто выбросить ЛАМПЫ ... 

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Anatol 49    4

Anatol 49
Posted
4 часа назад, Anatol 49 сказал:

На HP C6409-60014 18V 1.1A у вас есть схема?  Надо его запустить.  Включил  нагрузку  две лампы последовательно автомобильные 12х3 Вт. ВКЛ - На силовом конденсаторе +315-320 есть ,  на выходе ноль.  

Запустил с родным стабилитроном, на выходе есть  18 в. Добавляю последовательно 3,9 в стабилитрон, запуска нет  

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SCHAMAN    163

SCHAMAN
Posted

Это нормально, затык по протекту по пину самопитания ... наверняка .... увеличить резистор в этой цепи.

Зачем загадил все темы:

 

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Anatol 49    4

Anatol 49
Posted
35 минут назад, SCHAMAN сказал:

Это нормально, затык по протекту по пину самопитания ... наверняка .... увеличить резистор в этой цепи.

Зачем загадил все темы:

Шаман и тут ты свою реплику вставил.....Если ничего путного сказать не можешь, так не пиши салага.... 

 

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SCHAMAN    163

SCHAMAN
Posted
1 минуту назад, Anatol 49 сказал:

Если ничего путного сказать не можешь, так не пиши салага.... 

мне жаль, что тебе, как выяснилось, нечем понять мой ГОТОВЫЙ ОТВЕТ и решение ТВОЕЙ проблемы ... Ну что же - я повторять не буду ...

ЗЫ: а салага - это даже комплиментом звучит от старпероФФ ... :D Не завидуй молодости ...

ЗЫ2: и самое интересное, что я даже на фото ВИЖУ как и где лечить проблему, а у тебя плата перед глазами, а кроме как плодить темы и менять стабилитроны - толку нет.

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