Помогите Запустить Иип От Принтеров (Эпсон)

Да нет никакого спора! Все дело в том, что одна сторона не имеет достаточно знаний, чтобы сделать правильные выводы, а другая сторона пытается что-то обьяснить первой, но это как если бы 500 лет назад вести дискуссию об электричестве с людьми того времени. И если с полётами на Луну всё ясно, так как только некоторые индивидуумы не хотят это признавать по политическим соображениям, то с существованием души немного сложнее из-за того, что сложно себе представить положение, когда тебя не станет. Мы даже не можем представить время, когда нас не было. У меня и то это слабо получается, хотя в совершенстве представляю, как устроен мир и жизнь уже лет 5-10.