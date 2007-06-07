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admin

Принципиальные Схемы Мультиметров

By admin, in Измерительная техника

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admin    2425

admin
Posted

Принципиальные схемы, описания, технические характеристики, цены мультиметров

izmer66-1.jpg

Мультиметры М832: устройство и ремонт

Описание и принципиальная схема мультиметра M830B

Описание и принципиальная схема мультиметра M832

Описание и принципиальная схема мультиметра M838

Описание и принципиальная схема мультиметра M890G

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Света    1258

Света
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Сайт, где есть схемы мультимеров

http://www.cqham.ru/hpa/

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Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение

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Borodach    3183

Borodach
Posted

http://kazus.ru/schematics/electrical-engineering/search/go/

Cхемы цифровых и аналоговых... .

Дайте инструкцию на мультиметер DT9205A

http://technica.ru/scheme.html/from_26 - много схем мультиметров с инструкциями на русском языке.

Находите здесь аналогичный по функциям прибор и скачиваете инструкцию - всё аналогично.

-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s

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gordon freeman    0

gordon freeman
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у меня MAS830B ....он отличается от M380 приведённом в этой теме. Процессор в нём такойже как и в M830 icl7106?

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alex47    2

alex47
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У меня DT830B.В нем используется LCD имеющий 36 выводов.Может быть у кого-нибудь имеется его обозначение и цоколевка.Буду весьма признателен.

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Borodach    3183

Borodach
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Найдите книжку по ремонт современных цифровых мультиметров - там всё было... .

-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s

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murdos911    0

murdos911
Posted (edited)

в общем имеется тестер учебный АВО 63, я немогу его запитать, там место как для трех батареек, 6 контактов, но как бы я непробывал запитать его у меня неполучилось.

на этот тестер я нашел вот что:

Питание – 3 элемента ФБС-0,25 (1,3-ФМЦ-0,25, 332, R10) или 3 элемента 336. 1969 год.

но чегото мне это ничего недает, я бы вылажил фото кому надо, но немогу понять, как сюда выкладывать картинку.

http://home.onego.ru/~vitalybr/PRIBORY/avo.html

Edited by murdos911

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kap4ik    0

kap4ik
Posted

Нужна ваша помощь..может у кого то есть описание работы принципиальной схемы МУльтиметра MS8221C или кто то может помочь с этим вопросом, в частности интересует как она работает на измерение емкости.

post-90209-1243930122_thumb.png

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guri    0

guri
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Только что прочитав и поняв отремонтировал DT838. Прибор просто перестал включаться, в ламели подключения Кроны пропал переход по заклёпке сверху вниз ивсё.

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TCHOP    0

TCHOP
Posted (edited)

Добрый вечер всем!Принципиальных схем предостаточно,однако многие давно устаревшие.С каждым годом обновляется парк измерительных приборов,конкретно-мультиметров.Хотелось бы увидеть на нашем сайте новинки!Сегодня принесли DT9205M-новая модификация,в которой использованы два операционника BA-1032-4AF и"капля",многие номиналы резисторов новые...Хорошо,что причина неисправности оказалась не значительной-недоброкачественная пайка установленных элементов.Особенно впечатлил силовой шунт,в цепи измерения тока,который был просто вставлен в посадочное место!!!После тщательной пропайки 50% установленных деталей, прибор нормально заработал,потребовалось только откалибровать !Согласитесь,что производить ремонт без оригинальной схемы-это наше ВРЕМЯ!

Edited by TCHOP

Kordon

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Borodach    3183

Borodach
Posted

Ремонт "830"

Если вы радиолюбитель, то. скорее всего, вам знакомо это "чудо" под названием: "Цифровой мультиметр ХХХ-хх". Этот, повсеместно распространенный измерительный прибор, в общем-то, неплохо (с радиолюбительской "колокольни') измеряет основные параметры: постоянное и переменное напряжение, ток и пр. (в зависимости от модификации). Но его главное достоинство—цена. Она настолько низкая, что выход мультиметра из строя (довольно частое явление) даже не способен как следует огорчить. Некоторые радиолюбители, зная его слабость, держат еще парочку новых, про запас.

1222379498_remont-830.jpg

Тем не менее, как-то жалко сразу выкидывать на помойку "закапризничавший" прибор. Отзывы пробовавших ремонтировать подобный мультиметр сводятся к тому, что достаточно заменить сгоревшую микросхему (она внутри одна — "капля", т.е. бескорпусная) на отечественный аналог КР572ПВ5 (цоколевка совпадает).

Эта операция выполняется в несколько этапов:

- отрезаем все выводы от "калли";

- снимаем индикатор;

- устанавливаем и запаиваем панельку под отечественную микросхему, соединяя печатные дорожки с выводами панельки проводными перемычками;

- тщательно проверяем монтаж, удаляем остатки флюса;

- вставляем микросхему (КР572ПВ5) в панельку;

- подключаем питание;

- точность показаний подбираем подстроенным резистором (он там единственный).

Источники информации

1. http://msevm.com

2. И.В.Новаченко. В.А.Телец. Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры. Доп. 2: Справочник. — М., 1991.

Материал подготовил

В.Новиков.

-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s

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WjaCHSL    0

WjaCHSL
Posted (edited)

Здравствуйте! Схемки на UT70A нет ли у кого? По указанным ссылкам нет. cd0371a2b41et.jpg

51747c00269ct.jpg

Хотя-бы определить какой корпус отвечает за измерения L и C. Т.к. при включении режима (кнопки LC) сразу загорается индикатор "батарея разряжена"!

Edited by WjaCHSL

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    • КЭС
      Радиоуправление 12 команд

      By КЭС · Posted

      Нечем шить или нет прошивки? Если второе, то вот подходящий проект, выданный поисковиком
    • 100482
      Нужна схема с 10 канальным звуком

      By 100482 · Posted

      Это типа начинающий, на халяву, звукорежисёр?
    • Alejandro Vaculio
      Приставка на одном транзисторе для измерения ESR цифровым мультиметром

      By Alejandro Vaculio · Posted

      Извиняюсь, был пару дней занят. Развею сомнения. Да, я автор статьи в журнале "Радио". С авторами журнала заключается соглашение: до публикации или до получения отказа в публикации схемой не светить) Статья вышла ещё в декабре, но я узнал об этом только в марте , так уж случилось. Вот и решил поделиться в сети: считайте, попиариться. А что, схемка получилась ничего. Пользуюсь примочкой больше года, с разными мультиметрами – всё прекрасно работает, только подстроечным резистором поработать. Был ещё вариант с симметричным мультивибратором, но этот проще и работает стабильно. Надеюсь, туман развеял  
    • BAFI
      Тема дня. COVID-19

      By BAFI · Posted

      Это вы где узнали? С наших СМИ? Надо у родственников спросить) 
    • 100482
      Отдам даром (подарю)

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      ВАЩЕ не понятно. Если телеграф,  то опять наводящий вопрос через эфир, то это одно и необходим уровень знаний не маленький. Если по проводам, то другое уровень сложности по меньше. В детстве из, уже тогда старой книге по моделизму, делал нечто похожее и общались точками/тире с друзьями. Хотя если есть два провода, проще переговорное. А если  То только коллайдер
    • dasZebra
      Тема дня. COVID-19

      By dasZebra · Posted

      На гейропейщине страховая компания за любую обнаруженную хроническую болячку сразу существенно поднимает стоимость страховки. Эти акулы не упускают повода содрать больше денег. Имхо они себе создают задел на будущее, для компенсации своих расходов.
    • Borodach
      Тема дня. COVID-19

      By Borodach · Posted

      Скорее всего, состояние Души и тела. Через медитации, но лучше "путешевствовать" с "контактёром", по карйней мере, в самом начале.   Кто-то "доходит" до этих познаний через клиническую смерть или другими способами ...         Из литературы можно обратиться к  "Кибалиону" и его "семи герметических принципам"   , но это фундаменальный труд и не всем сразу понятен.     Из более "лёгких" и доступных для понимания - книги Антаровой "Две жизни", а так же  книги Лобсанга Рампы, особенно, "Третий глаз" и "Доктор из Лхасы".   У него много интересных книг, причём все они написаны не в научном стиле, а в художественном, но это не сказки и не вымысел, фактически, это рассказ контактёра ...  Безусловно. В нете много информации на эту тему, но не всему надо верить, особенно, заключениям докторов и учёных ...   В любом случае, чтобы убедиться в этом, необходимо самому там побывать. https://ria.ru/20190707/1556255929.html https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02K5RgalctUI6lr1Js8ks9ffOJTdQ%3A1586931601081&ei=kaeWXpa9BPGVk74P0qKpmAY&q=Жизно+после+смерти&oq=Жизно+после+смерти&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDToECAAQR0oMCBcSCDEwLTg4ZzYxSgoIGBIGMTAtMmc2UOV1WIyBAWC1iQFoAHACeACAAXKIAecDkgEDNS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjWyfXy5OnoAhXxysQBHVJRCmMQ4dUDCAw&uact=5

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