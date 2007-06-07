Принципиальные Схемы Мультиметров

Извиняюсь, был пару дней занят. Развею сомнения. Да, я автор статьи в журнале "Радио". С авторами журнала заключается соглашение: до публикации или до получения отказа в публикации схемой не светить) Статья вышла ещё в декабре, но я узнал об этом только в марте , так уж случилось. Вот и решил поделиться в сети: считайте, попиариться. А что, схемка получилась ничего. Пользуюсь примочкой больше года, с разными мультиметрами – всё прекрасно работает, только подстроечным резистором поработать. Был ещё вариант с симметричным мультивибратором, но этот проще и работает стабильно. Надеюсь, туман развеял
ВАЩЕ не понятно.
Если телеграф, то опять наводящий вопрос через эфир, то это одно и необходим уровень знаний не маленький.
Если по проводам, то другое уровень сложности по меньше.
В детстве из, уже тогда старой книге по моделизму, делал нечто похожее и общались точками/тире с друзьями.
Хотя если есть два провода, проще переговорное.
А если
То только коллайдер
На гейропейщине страховая компания за любую обнаруженную хроническую болячку сразу существенно поднимает стоимость страховки. Эти акулы не упускают повода содрать больше денег. Имхо они себе создают задел на будущее, для компенсации своих расходов.
Скорее всего, состояние Души и тела.
Через медитации, но лучше "путешевствовать" с "контактёром", по карйней мере, в самом начале. Кто-то "доходит" до этих познаний через клиническую смерть или другими способами ... Из литературы можно обратиться к "Кибалиону" и его "семи герметических принципам" , но это фундаменальный труд и не всем сразу понятен. Из более "лёгких" и доступных для понимания - книги Антаровой "Две жизни", а так же книги Лобсанга Рампы, особенно, "Третий глаз" и "Доктор из Лхасы". У него много интересных книг, причём все они написаны не в научном стиле, а в художественном, но это не сказки и не вымысел, фактически, это рассказ контактёра ...
Безусловно. В нете много информации на эту тему, но не всему надо верить, особенно, заключениям докторов и учёных ... В любом случае, чтобы убедиться в этом, необходимо самому там побывать.
https://ria.ru/20190707/1556255929.html
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02K5RgalctUI6lr1Js8ks9ffOJTdQ%3A1586931601081&ei=kaeWXpa9BPGVk74P0qKpmAY&q=Жизно+после+смерти&oq=Жизно+после+смерти&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDToECAAQR0oMCBcSCDEwLTg4ZzYxSgoIGBIGMTAtMmc2UOV1WIyBAWC1iQFoAHACeACAAXKIAecDkgEDNS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjWyfXy5OnoAhXxysQBHVJRCmMQ4dUDCAw&uact=5