Принципиальные Схемы Мультиметров

Скорее всего, состояние Души и тела. Через медитации, но лучше "путешевствовать" с "контактёром", по карйней мере, в самом начале. Кто-то "доходит" до этих познаний через клиническую смерть или другими способами ... Из литературы можно обратиться к "Кибалиону" и его "семи герметических принципам" , но это фундаменальный труд и не всем сразу понятен. Из более "лёгких" и доступных для понимания - книги Антаровой "Две жизни", а так же книги Лобсанга Рампы, особенно, "Третий глаз" и "Доктор из Лхасы". У него много интересных книг, причём все они написаны не в научном стиле, а в художественном, но это не сказки и не вымысел, фактически, это рассказ контактёра ... Безусловно. В нете много информации на эту тему, но не всему надо верить, особенно, заключениям докторов и учёных ... В любом случае, чтобы убедиться в этом, необходимо самому там побывать. https://ria.ru/20190707/1556255929.html https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02K5RgalctUI6lr1Js8ks9ffOJTdQ%3A1586931601081&ei=kaeWXpa9BPGVk74P0qKpmAY&q=Жизно+после+смерти&oq=Жизно+после+смерти&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDToECAAQR0oMCBcSCDEwLTg4ZzYxSgoIGBIGMTAtMmc2UOV1WIyBAWC1iQFoAHACeACAAXKIAecDkgEDNS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjWyfXy5OnoAhXxysQBHVJRCmMQ4dUDCAw&uact=5